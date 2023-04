Motociclista sofre fratura grave na perna após batida com carro

Uma motociclista de 42 anos ficou ferida após se envolver em um grave acidente no cruzamento da rua Mariana Leite com a avenida Ponce de Arruda, no bairro Cidade Natal em Rondonópolis – MT. O local frequentemente tem esse tipo de acidente.

Segundo testemunhas, a condutora da moto Biz teria cruzado a preferencial. Não houve tempo para que o carro desviasse.

Ela teve fraturas de tíbia e fíbula e gritava com muitas dores. A moto ficou presa embaixo do carro e só pode ser tirada com ajuda de populares.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional.