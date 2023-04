Motorista morre preso às ferragens após batida entre caminhonete e carreta na BR-070

Um motorista de uma caminhonete identificado como Elmo Batista dos Santos morreu preso às ferragens em um acidente próximo a Vila Paredão, no KM-180 da BR-070, em Primavera do Leste (MT), na noite desta segunda-feira (3).

O acidente envolveu dois veículos, sendo uma caminhonete L200 branca e 1 carreta.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e ao chegar na ocorrência encontrou o condutor da caminhonete já sem vida e com o corpo preso às ferragens.

Diante da situação, a guarnição desencarcerou e liberou a vítima, entregando o corpo para a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também compareceu na ocorrência.

O condutor da carreta juntamente com a esposa foram atendidos e conduzidos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com escoriações pelo corpo e com suspeita de fraturas, porém com sinais vitais estáveis.

O que provocou o acidente está sendo investigado.