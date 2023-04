Movimento de automóveis na BR-163 começa a subir nesta quinta-feira

Com a chegada do feriado prolongado de Sexta-feira Santa e Páscoa, o movimento de automóveis se intensifica na BR-163/MT a partir desta quinta-feira (06), quando o tráfego dos veículos pesados, que habitualmente são os mais presentes no trecho sob concessão da Rota do Oeste, tende à redução. Para dar apoio aos condutores de forma mais célere, a Concessionária realiza a operação Rota à Vista.

Segundo a previsão de tráfego da Rota do Oeste, o fluxo de veículos de passeio será mais intenso nesta quinta-feira (06.04.2023), quando deve subir até 50%, em comparação aos dias sem feriado; e no domingo (09.04.2023), data em que as famílias estão retornando, e o crescimento pode atingir 47% a mais de veículos leves. Já a redução no movimento de carretas e caminhões deve ficar entre 8% e 25%.

A gerente de Operações da Rota do Oeste, Bárbara Natane, frisa que a oscilação no fluxo de veículos leves e pesados durante os feriados prolongados é natural na BR-163 e destaca que mesmo com a previsão de diminuição no tráfego de carretas na rodovia, este tipo de veículo ainda é muito presente na BR-163. Diante dessa realidade, os motoristas de automóveis que não têm o hábito de conduzir em rodovias devem redobrar a atenção, respeitar a legislação de trânsito e a sinalização.

“Para este feriado a PRF divulgou a restrição de tráfego para veículos de carga, mas ainda assim o fluxo é intenso na BR-163 e todos devem seguir viagem com muita atenção, praticando direção defensiva e buscar sempre chegar em segurança ao destino”, recomenda.

Operação Rota à Vista – Nos feriados prolongados, a Rota do Oeste intensifica o monitoramento feito pelas viaturas na rodovia, reduzindo o tempo de passagem por cada local da BR-163. Existe ainda uma atenção maior para as regiões identificadas como a de maior movimento.

Ainda como parte das ações e com apoio de mapeamento estratégico, a Concessionária coloca toda a sua estrutura operacional em pontos estratégicos, diminuindo o tempo de resposta em casos de acionamentos. Bárbara reforça que a empresa identifica os locais com demandas mais recorrentes durante os feriados e trabalha para dar o melhor atendimento ao usuário que venha precisar de apoio.