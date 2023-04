MST invade terra em Pernambuco em ação do ‘Abril Vermelho’

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiu, nesta segunda-feira (3), 800 hectares de terras de três engenhos no município de Timbaúba (PE). A ação faz parte da chamada “jornada do Abril Vermelho”.

Segundo o MST, a região é composta de engenhos improdutivos “que não cumprem a função social, que é produzir alimentos para a sociedade”. O movimento alega ainda que as terras pertencem ao governo estadual e que foram griladas. “Os engenhos ocupados pelos Sem Terra também são terras devolutas (públicas), pertencentes ao governo de Pernambuco, que foram griladas pela usina”, afirma o MST em nota.

Cerca de 250 invasores participaram da ação que, segundo o MST, é a primeira em abril de uma série de invasões durante o mês. O movimento alega que as invasões serão “em defesa da reforma agrária”. “Nós do MST defendemos a democratização da terra como forma de combater a fome no Brasil”, completa o movimento.

Invasões do MST avançam no Brasil

As invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em terras produtivas avançam no país. Só na primeira semana de março, ao menos cinco outras ações do movimento foram registradas na Bahia.

Houve registro de derrubada de árvores em uma das localidades. A justificativa dada pelo MST é o descumprimento, por parte da empresa, de um acordo firmado em 2011 para o assentamento de famílias.

No norte da Bahia, também houve registros de invasão. Em Jacobina, mais de 150 pessoas ocuparam uma fazenda com a justificativa de que o local tem 1.700 hectares abandonados e reivindicaram a “desapropriação imediata” para a realização de uma reforma agrária. Os proprietários desmentem que a área esteja abandonada e acionaram a Justiça para responsabilizar os invasores.

No estado, o MST também ocupou a fazenda Santa Maria, na região da Chapada Diamantina, durante a Jornada de Luta das Mulheres Sem Terra.

Parlamentares e entidades do agro pressionam por abertura de CPI do MST

As negociações para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar recentes invasões promovidas pelo MST ganhou força após deputados conseguirem assinaturas suficientes para a instalação. Entidades ligadas à agricultura já pressionam o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para abrir os trabalhos do órgão.

Lira é membro da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) e tem participado das reuniões do grupo. A base do governo Lula, no entanto, aposta em uma não instalação, sustentando não haver fato determinado a ser apurado.

Para a bancada ruralista, há, sim, motivo certo para as investigações: a escalada de invasões nos últimos dois meses, principalmente na Bahia e em São Paulo.

“Precisamos investigar com todo o rigor quem está financiando o terror no campo”, destacou o deputado federal Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), autor do requerimento. “Buscaremos o diálogo com o presidente da Câmara para que possamos iniciar os trabalhos no menor espaço de tempo possível”, completou.

O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR), defendeu a necessidade de apurar os casos. “Tivemos um volume nas últimas três semanas que não víamos havia mais de 15 anos. Algo está fora do controle, alguém está financiando isso. Há uma motivação política muito clara por trás dessas ações criminosas”, destacou.

No requerimento, os parlamentares solicitam a formação de uma CPI com 27 titulares e suplentes, além de um prazo de 120 dias para apresentar o relatório.