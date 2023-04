MT-170 | Governo afirma que empresas estão trabalhando na manutenção da rodovia

O Governo de Mato Grosso afirmou em nota na tarde desta terça-feira (4) que as empresas contratadas para asfaltar a “MT-170/208/418, antiga BR-174, já estão mobilizadas e trabalhando na manutenção da rodovia localizada no noroeste mato-grossense”. A rodovia estadual há mais de 30 dias sofre com atoleiros e há relatos de animais morrendo em caminhões.

A MT-170/208/418 conta com 271,6 quilômetros de extensão e a obra de pavimentação está dividida em seis lotes. O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT), frisa que “o trecho que será asfaltado liga os municípios de Castanheira e Colniza, passando por Juruena e Aripuanã (Passagem do Loreto)”.

Em quatro lotes (1, 2, 3 e 6), que totalizam 176,6 quilômetros, a ordem de serviço para o início das obras já foi assinada Sinfra-MT. “O que vai ocorrer após o período das chuvas. Os trechos estão localizados entre Castanheira e Juína e próximo à Colniza”, diz o Governo de Mato Grosso.

Já os lotes 4 e 5, assim como as 23 pontes de concreto que serão construídas ao longo do trecho, encontram-se em fase final de revisão do projeto e serão licitados neste semestre.

Trecho registra acumulo de chuvas

Localizada dentro da Floresta Amazônica, a região tem um volume acumulado de chuva que supera os mil milímetros nos três primeiros meses do ano, segundo dados da Defesa Civil do Estado, relatados pelo Governo de Mato Grosso. Em alguns dias, o registro de chuvas foi acima de 25 milímetros. “O que é considerado chuva forte”.

Além disso, a estrada tem grande fluxo de caminhões pesados, com mais de 90 toneladas, o que dificulta a sua manutenção durante chuvas fortes. “Em muitos trechos, a rodovia tem o seu leito mais baixo do que a lateral, ou seja, a água não tem para onde escorrer e fica parada na pista”, explica o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Rodovia havia sido federalizada em 2008

Esse trecho da rodovia foi federalizado em dezembro de 2008, com a promessa de que o Governo Federal iria realizar a pavimentação. Como em mais de 10 anos as obras não foram iniciadas, o Governo de Mato Grosso solicitou que a estrada retornasse para a administração estadual.

O Termo de Transferência foi publicado em 30 de dezembro de 2021 e a responsabilidade pela rodovia passou a ser do Estado em 1º de Junho de 2022. Desde então, a Sinfra-MT trabalhou para adequar os projetos antigos, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, para garantir um andamento célere para essa demanda da região.

Além disso, o Governo de Mato Grosso adquiriu máquinas para ajudar na manutenção de rodovias não pavimentadas. Os municípios e o Consórcio do Vale do Juruena, que são cortados pela MT-170/208, receberam 27 máquinas da Sinfra-MT nos últimos dois anos, além de R$ 60 milhões do Fethab nos últimos quatro anos.