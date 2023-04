MT-270 | Homem sofre ferimentos na cabeça após motocicleta ficar prensada em carro durante acidente

Um motociclista de 48 anos que pilotava uma Titan de cor vermelha ficou ferido e teve que ser encaminhado para o Hospital Regional, após se envolver em um acidente com uma picape Fiat Strada de cor branca, a colisão de forte impacto aconteceu na noite desta quinta-feira (06), no Km 325 da MT-270 sentido Rondonópolis/Guiratinga-MT.

Conforme informações, os veículos transitavam no mesmo trajeto na MT-270 a cerca de 25 Km de Rondonópolis sentindo Guiratinga.

A moto estava um pouco a frente e conforme informações do condutor da Fiat Strada, ele não visualizou nenhuma iluminação traseira da moto, só notou o veículo a sua frente quando viu uma sacola branca na garupa, ele tentou frear, mas não deu tempo e aconteceu a colisão traseira.

No momento do acidente passava uma viatura de São José do Povo com socorristas, eles realizaram os primeiros atendimentos na vítima até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe do Samu assumiu o socorro e encaminhou o motociclista com ferimentos na cabeça e no tórax para o Hospital Regional de Rondonópolis.

O motorista da picape não se feriu, recusou atendimento e permaneceu no local.