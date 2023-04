Muito prazer!

O sol nascia naquela manhã fria de inverno e a tudo começava a aquecer. Pássaros tímidos começavam a chilrear e a oferecer seu canto a quem os pudesse escutar. Girassóis se voltavam para o “astro-rei” em um fantástico balé sincronizado, oferecendo uma pintura a quem os pudesse notar. As pessoas começaram a sair de casa, uns para ir ao trabalho; outros, à padaria; outros, a lugar nenhum. Só queriam fugir da mesmice que suas vidas inexoravelmente lhes impunham dia após dia.

Uma delas, uma jovem de vinte e poucos anos, olhava para o chão sentada em um banco na praça e nada percebia a seu redor senão sua própria dor. Nada de canto dos pássaros, nada de girassóis ou rosas, senão o peso sobre o peito decorrente de uma decepção em um relacionamento. “Tudo vai melhorar”, animei-a. Absorta em seu sofrimento, ela sequer me ouviu. “Hei”, tentei novamente, “vai dar tudo certo. Esse tempo difícil vai passar”. “Não acredito em você” foi sua resposta. Então, tirei da minha mochila minha “bola de cristal” – sempre a levo comigo – e lhe mostrei sua vida alguns anos à frente. Ela vivia em uma casa bonita, cercada de sua família, com a mesa farta e com um sorriso lindo nos lábios. “Já lhe disse, não acredito em você”, repetiu a sentença.

No banco ao lado, o gestor de um fundo de investimentos se encontrava em uma encruzilhada. Tendo feito péssimas opções de compras e vendas de ações, causou muito prejuízo aos investidores. Temendo as ações judiciais futuras e a iminente desmoralização pública e ruína da carreira, pensava em como mascararia os números para enganar os prejudicados, já que a solução era impossível. “Conte a verdade”, aconselhei-lhe. “No final, tudo acaba bem. “Não posso contar o que aconteceu, de fato. Serei preso”, temia o homem. “Eu ficarei do seu lado. Gosto de quem fala a verdade”, encorajei-o. “Não lhe conheço”, me disse, com olhar de desconfiança. “Ficar ao meu lado… Ora, do que você está falando?”, arrematou com ceticismo.

No canto externo da praça, numa área sombreada e escura, um homem, falando ao celular, exibia ostensivamente opulentas joias em ouro. “Já lhe falei: emprestou e não pagou paga com a vida”, ameaçava alguém no outro lado da linha. “Por que tanta raiva?”, perguntei-lhe. “Não suporto gente desonesta. Quem não honra seus compromissos não pode andar por aí como se nada tivesse acontecido. É uma ofensa muito grande alguém me emprestar dinheiro e não me pagar; não suporto isso!”, asseverou. “Se me permitir ajudar, garanto que vai suportar essa e outras ofensas e vai poder resolver melhor suas dificuldades”, assegurei-lhe. “Não quero sua ajuda”, afirmou e afastou-se.

O filho de uma mulher que também estava na praça preocupava-lhe muito. Envolvido com drogas, o jovem minguava à vista de todos conforme os meses se passavam. A fim de conseguir dinheiro para comprar o entorpecente, vendera tudo que possuía e, quando tudo acabou, passou a furtar o que de valor havia em casa. As alianças de casamento da mulher, seu anel de noivado, o colar de pérolas herdado de sua mãe etc. já tinham se dissipado e ela não conseguia reunir forças para continuar com aquilo. “Você pensa em abandoná-lo à sua própria sorte?”, inquiri-a. “Eu não poderia; ele é meu filho”, respondeu-me. Ela não sabia, mas aquilo estava me revigorando, me fortalecendo, e eu decidi ajudá-la a atravessar esse difícil percurso de sua vida com todas as minhas forças. “Você me é familiar”, pontuou a mulher. “Acho que lhe conheço”. “Acredito que sim, minha bondosa senhora, acredito que sim”.

Terminado esses quatro diálogos, voltei-me para procurar outros a quem pudesse encorajar. A mulher que lutava por seu filho, então, interpelou-me: “Vem cá, você não nos disse seu nome”. Os olhos da jovem que não acreditava em mim, do gestor de fundos que não me conhecia, do agiota que me rejeitou e da mulher que lutava por seu filho fitaram-me, aguardando a resposta. “Ah, sim, não disse mesmo. Muito prazer, eu sou o amor”, respondi, e segui meu caminho.