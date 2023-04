Mulher condenada por matar o próprio filho também é acusada de ter assassinado o marido

Uma mulher, que foi condenada em 2020 pela morte do próprio filho, Rafael Mateus Winques, de 11 anos, está sendo acusada de também ter assassinado o marido em 2007, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na época, a polícia havia concluído que a morte dele havia sido suicídio.

Alessandra Dougokenski, de 35 anos, dopou e estrangulou o filho até a morte. Após a condenação, a polícia reabriu o inquérito e voltou a investigar a morte do marido dela. A família do homem nunca acreditou que ele teria tirado a própria vida.

Agora, as novas investigações concluíram que a mulher também foi responsável pela morte do companheiro em 2007, quando ela tinha 19 anos. O que chamou a atenção da polícia é que os crimes foram muito parecidos. Nos dois casos, ela usou uma corda e fez o mesmo tipo de nó. Além disso, os horários dos crimes foram semelhantes.

Apesar disso, Alessandra não será condenada pela morte do ex-marido. Isso porque, de acordo com a lei, o crime cometido por ela já prescreveu.

A lei diz que os crimes prescrevem com 20 anos, no entanto, quando o autor tem menos de 21 anos, o tempo reduz pela metade, ou seja, vai para 10 anos. Como o crime aconteceu em 2007, ele prescreveu em 2017.