Mulher conhece pretendente pela internet, marca encontro e foge após ser levada para emboscada

Viaturas da Polícia Militar – Foto: Vandréia de Paula/AGORAMT

Uma mulher marcou um encontro, foi levada a um local sem movimento e perseguida em matagal. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (14), nas imediações do Residencial Marechal Rondon, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO) de número 2023.103579, a vítima conheceu uma pessoa pelo aplicativo Messenger e marcaram de se conhecer pessoalmente.

Por volta das 20h40, o homem buscou a mulher em casa, no bairro Jardim Liberdade, em um veículo preto de quatro portas.

A mulher entrou no carro, o motorista iniciou o percurso e começaram a conversar, até que o celular do suspeito tocou. Ele atendeu e informou que estava com a vítima dentro do carro.

Momento em que ele mudou a rota e foi pra um local afastado com pouca habitação. Assustada, a vitima aproveitou a distração, abriu a porta do carro e correu gritando socorro para dentro de um matagal. Dois comparsas que chegaram no local de moto perseguiram a vítima.

Ela conseguiu chegar em uma residência pedindo socorro, quando os suspeitos fugiram do local.

A vítima informou à Polícia Militar (PM) que imagina que seria morta, já que a irmã e seu cunhado estão foragidos da cidades após terem recebido ameaças de uma facção criminosa.