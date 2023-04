Mulher na contramão causa acidente, sofre fratura e deixa pessoas feridas; entre elas crianças

Uma mulher que conduzia na contramão uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta, sofreu fratura após causar um acidente. A colisão com uma moto Biz aconteceu no bairro Jardim do Parque, em Rondonópolis-MT.

Na Biz estavam um casal, uma garota aparentando ter cerca de 5 anos e uma criança de colo, essa motocicleta seguia na rua Barão Rio Branco sentido bairro Padre Lothar/ Jardim do Parque.

A motociclista da Factor surgiu em sentido oposto na contramão e causou o acidente.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

A motociclista que estava na contramão sofreu fratura em uma das pernas e ferimentos pelo corpo.

O homem e a menina maior que estavam na Biz sofreram ferimentos pelo corpo e também na cabeça, a mulher e a criança de colo algumas escoriações.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional.

A Polícia Civil e Polícia Militar também estiveram no local.