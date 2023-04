Município recebe licença ambiental de obras de saneamento e busca novos investimentos com a CEF

Rondonópolis recebeu nesta semana a licença ambiental final referente às obras do sistema de saneamento financiadas com recursos do Governo Federal na ordem de R$ 223 milhões. A entrega do documento encerra o contrato iniciado ainda na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e abre caminho para novos investimentos. A licença foi entregue ao presidente do Sanear, Paulo José Correia, numa reunião com a presença de representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) e também de representantes das secretarias municipais de Habitação e Infraestrutura. Durante o encontro foram discutidas ainda parcerias para a construção de moradias na cidade.

Paulo José recebeu a licença das mãos do diretor regional da Sema-MT, Ailton Carlos da Fonseca, ao lado do superintendente executivo de Habitação da CEF, Rudinei Marcelo Pletsch, e da engenheira do GIHAB, Marinete Oliveira de Assis. Com isso o município confirma o cumprimento das normas ambientais nas obras executadas com recursos dos programas PAC 1 e PAC 2, concluindo as exigências de prestação de contas dos investimentos.

“Esse é um momento histórico. Estamos concretizando o trabalho realizado ao longo de vários anos e viabilizando o financiamento de novos projetos para dar suporte ao acelerado crescimento da nossa cidade. Rondonópolis não pode parar”, comemorou Paulo José.

Entre os projetos que devem ter o trâmite agilizado a partir de agora estão a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto e a liberação de recursos para conjuntos habitacionais como o Alfredo de Castro 3, Maria Amélia e o Altamirando 2.

“Esses projetos já foram apresentados ao ministro das Cidades, Jader Filho, e ao secretário nacional de Saneamento, Leonardo Picciani. Eles sinalizaram positivamente e o êxito dessas negociações será facilitado com a conclusão desses contratos antigos”, explicou o presidente do Sanear.

Durante a reunião houve também o anúncio da liberação para uso das redes de esgoto nos residenciais Maria Amélia e Alfredo de Castro 1 e 2. A diretora administrativa do Sanear, Antonieta Garcete de Almeida, disse que os moradores começaram a ser notificados neste mês e têm 30 dias para fazer a interligação das residências.

Em relação a área habitacional, as equipes da Prefeitura e da CEF ajustaram detalhes para a conclusão de obras no residencial Lili Garcia e também a regularização do residencial Dona Neuma. Houve também a entrega de documentos referentes à construção de escolas e creches com recursos do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ em vários bairros da cidade.

“Foi uma reunião muito produtiva. As secretarias municipais, o Sanear e a CEF estão trabalhando juntos para atender as demandas com maior eficiência. Quem ganha com isso é a população”, destacou a secretária municipal de Habitação, Huani Rodrigues.