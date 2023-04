Municípios de Mato Grosso podem receber cursos de Medicina, afirma Wellington

O senador Wellington Fagundes (PL) tem trabalhado na articulação política para que Mato Grosso tenha mais cursos de medicina. A possibilidade foi aberta após a publicação, por parte do Ministério da Educação, da autorização para a criação dos cursos. O senador tem conversado com diversos prefeitos e atuado para que os municípios estejam aptos a serem selecionados pela pasta.

Fagundes ressalta que os quatro municípios que em breve receberão novos hospitais regionais, Alta Floresta, Confresa, Juína e Tangará da Serra, são candidatos a receberem os cursos. Isso porque bastaria um pequeno ajuste nas obras para que estas unidades funcionem como hospitais universitários. Além destes municípios, o senador salienta o potencial das cidades de Barra do Garças e Lucas do Rio Verde.

Wellington esteve neste mês em Alta Floresta e tratou do assunto com o prefeito Chico Gamba, que definiu uma equipe técnica que está pronta para analisar os requisitos elencados pelo MEC e se candidatar a receber o curso. “Alta Floresta é uma cidade polo, tem influência em mais de 150 mil habitantes e, agora, com a construção do novo Hospital Regional, precisaríamos apenas preparar ele para ser um hospital universitário”, afirmou o senador durante o encontro.

Outro prefeito que também iniciou os trabalhos para obter o curso é Vander Masson, de Tangará da Serra. Ele lembrou que tem conversado sobre as possibilidades do município com Wellington desde o ano passado e destacou a necessidade de apoio do parlamentar no projeto. “Nós precisamos ofertar mais médicos para poder atender a demanda da Saúde da nossa população”.

No ano passado, Wellington se reuniu com o então ministro da Educação, Victor Godoy, ocasião em que defendeu a implantação do curso em Barra do Garças, para atender a região do Araguaia. No Senado, ele também atuou para a revogação de uma portaria, publicada em 2018, que congelava a criação de novos cursos de medicina no Brasil.

O senador lembrou que tem lutado há muitos anos pela expansão do ensino em Mato Grosso e no Brasil. “Fui relator do orçamento da Educação e conseguimos colocar R$ 140 bilhões em recursos para concluir obras inacabadas, como creches, mas também melhorar o ensino profissionalizante, básico e superior. Mato Grosso é um estado muito rico, mas precisa melhorar”.

De acordo com o MEC, em breve a pasta iniciará o chamamento público com a definição das regras e dos requisitos a serem preenchidos.