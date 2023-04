Noivos são assaltados e têm alianças roubadas na porta de casa às vésperas do casamento

Um casal de noivos foi assaltado nesta segunda-feira (17), em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles estão com o casamento marcado para a próxima quinta-feira (20) e perderam o carro, as duas alianças e aparelhos celulares.

Os noivos tinham acabado de pegar o vestido e deixá-lo na casa de uma tia, quando foram rendidos, na porta da casa onde moram, por quatro criminosos que estavam em duas motos. A mãe do noivo estava no veículo e também foi rendida pelos assaltantes.

Em áudio enviado para a produção da Record TV Rio, o homem relatou a experiência: “Minha noiva estava chorando muito. A gente não sabe o que faz, fica num estado de impotência. Você se sente um nada.”

O noivo contou ainda que os bandidos foram muito truculentos e que viveu dois minutos de terror.