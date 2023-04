Novas câmeras de monitoramento começam a ser instaladas nesta segunda-feira (24) nas escolas estaduais

O Governo de Mato Grosso começa nesta segunda-feira (24.04) a instalar as 5,5 mil câmeras de monitoramento nas escolas estaduais, conforme anunciado pelas secretarias de Estado de Educação (Seduc-MT) e Segurança Pública (Sesp-MT). As primeiras câmeras, ainda em fase de testes, serão colocadas em unidades escolares de Cuiabá. A ação faz parte do Protocolo Emergencial de Segurança nas Escolas e acontece nesta primeira etapa como fase de teste.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destaca o compromisso em executar ações de segurança e proteção na comunidade escolar. “A instalação dos equipamentos faz parte do programa Vigia Mais MT, criado através da Lei nº 11.766, que prevê o acesso e a captação de imagens de vigilância e segurança eletrônica, com a finalidade de ampliar a cooperação técnica entre a Seduc e Sesp para fortalecer a segurança nas escolas da rede”, explica.

Os equipamentos contam com um sistema avançado de filmagem, rotação em 360 graus, zoom e reconhecimento facial, com a finalidade de auxiliar o planejamento da ação policial, facilitando a análise e a tomada de decisões estratégicas e operacionais nas unidades.

O Diretor Regional de Educação do polo de Cuiabá, Fábio Bernardo, acredita que a implantação das câmeras vai contribuir para uma resposta ágil nas ações. “A instalação desses equipamentos representa um avanço nas nossas tecnologias e na segurança dos nossos estudantes. É uma ferramenta que vai reforçar o monitoramento e a vigilância eletrônica das nossas escolas”, diz.

A diretora do Liceu Cuiabano, Layane Queçada Schultz, conta que na unidade estão sendo implantadas 16 novas câmeras para melhorar a eficiência do monitoramento dos corredores, entradas e áreas escolares. “Com as câmeras, os estudantes se sentem mais seguros”, relata a gestora, ressaltando a diferença que o monitoramento faz no dia a dia da comunidade escolar.

Layane ainda destaca o compromisso da Polícia Militar em realizar o policiamento na unidade. Segundo ela, as rondas são contínuas e ostensivas durante os turnos de funcionamento da escola.

Para a diretora Fábia de Melo, da escola Cesário Neto, as câmeras de monitoramento reiteram e garantem maior segurança e proteção aos estudantes, professores e funcionários. Para Fábia, além da segurança, as câmeras também contribuem na prevenção do bullying recorrente e fornece aos educadores uma ferramenta para monitorar e conciliar as questões disciplinares.

“A instalação das câmeras na escola tem sido uma aliada, é uma tecnologia muito importante e imprescindível para a segurança da comunidade escolar”, pondera a diretora. Para ela, a presença da Polícia Militar através de rondas na escola, fortalece a comunidade, coíbe a violência e transforma o espaço em um ambiente seguro para todos.