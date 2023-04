Novas tendências no setor de energia fotovoltaica ganham expansão em Mato Grosso

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Mato Grosso é o 7º estado com maior capacidade instalada de energia solar fotovoltaica do país, com um total de 503,5 MW em operação até dezembro de 2021. Porém, a agência prevê que a capacidade instalada de energia solar no estado deve aumentar em cerca de 20% no próximo ano. De olho nessa expansão, o empresário e CEO da Alya (empresa focada em energia fotovoltaica), Jean Pierre, acredita que esta tendência pode fazer a região crescer e ganhar mais reconhecimento nos próximos anos.

Jean explica que o local pode se tornar o principal do país quando se trata do tema, já que tem áreas planas e ótimas conexões ao SIN (sistema interligado nacional), o que facilita o crescimento. “A energia fotovoltaica é uma oportunidade para Mato Grosso avançar no setor de energias renováveis e se tornar um grande gerador de energia sustentável no país. Com alta irradiação solar, o estado pode diversificar sua matriz energética, reduzir a dependência da geração hidrelétrica e contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa”, conta Pierre.

Empresas focam em Mato Grosso para expansão do novo tipo de energia

Assim, Jean explica que a empresa Alya tem priorizado as cidades de maior desenvolvimento do estado do Mato Grosso para instalar o novo tipo de energia. Ganham destaque locais como Rondonópolis, Cuiabá, Nobres, Pedra Preta, Primavera do Leste, Itiquira e Tangará da Serra. A capacidade de geração de energia da empresa é impressionante, com 11.459.000 KW por ano.

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o crescimento da energia fotovoltaica no Mato Grosso está diretamente relacionado ao fato de que o estado possui uma das maiores taxas de irradiação solar do país, o que torna a produção de energia a partir da luz solar uma opção altamente viável e rentável.

O profissional também destaca a abundância de sol e a necessidade de diversificação da matriz energética do estado. “A energia solar é uma das fontes mais limpas e abundantes do planeta. Com a crescente demanda por energia limpa e renovável, a tendência é que a produção de energia fotovoltaica continue a crescer em Mato Grosso e em todo o país”, afirma.

Para garantir a qualidade dos projetos, a Alya conta com diversas equipes de engenharia, regidas por contratos de EPC para execução dos projetos com qualidade, buscando otimizar o período de construção. Além disso, a empresa tem uma parceria junto aos grupos General Solar, Canadian Electric e BYD, com o objetivo de aproveitar a experiência acumulada dessas equipes para tornar possível a construção de 45MW por semestre.