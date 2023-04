O batom na cueca

Foi demais! As imagens das câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto veiculadas ontem pela CNN Brasil onde se vê o General Gonçalves Dias, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), franqueando a entrada aos vândalos do dia 08 de janeiro custaram-lhe o cargo e suscitou muitos questionamentos.

Bolsonaristas mais extremados afirmam que as cenas seriam uma prova inequívoca de que os destruidores do patrimônio público não passariam de petistas disfarçados de “patriotas”. Para outros, o chefe do GSI teria favorecido o acesso da turba ao terceiro andar do Palácio do Planalto para reforçar o discurso de Lula de que Bolsonaro e seus seguidores são fascistas e antidemocráticos. Há quem diga ainda que ele foi só um frouxo mesmo.

De qualquer forma, as imagens dão contexto diferente às investidas de Lula para tentar frear a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que buscará apurar o que aconteceu no dia dos atentados às sedes dos três Poderes. O presidente argumentava que a CPMI seria um gasto desnecessário de energia, já que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal já estavam investigando o caso e que o Congresso Nacional teria outros assuntos mais importantes para tratar, quais sejam as apreciações dos projetos do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária. No entanto, com as imagens, o argumento de que Lula temia a CPMI porque seu governo estava comprometido com elas ganha força.

O presidente “passou recibo” ontem quando demitiu o chefe do GSI e antecipou sua viagem para Portugal (mais uma, creditem!), que só ocorreria amanhã, 21. Na prática, Lula vai ficar vendo do circo pegar fogo lá da Europa para tentar evitar se chamuscar com o assunto. De outra sorte, o esforço engendrado pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD), faltando à sessão do Senado para evitar a leitura do requerimento de abertura da CPMI a fim de conseguir mais tempo ao Planalto para “convencer” parlamentares a retirar as assinaturas do mesmo foi por água abaixo. Agora, é inexorável a instalação desta comissão parlamentar. É isso ou a desmoralização do Congresso Nacional.

O governo federal está perdendo os trilhos e, vale o trocadilho, pode ficar desgovernado. Se Lula não mostrar a que veio logo (até aqui só viajou), pode perder a legitimidade como presidente da República e mergulhar o Brasil em mais uma crise institucional, qual seja um novo processo de impeachment, mormente se a ação do seu chefe do GSI se mostrar, ao final, conhecida dele. É esperar para ver. Lula é esperto. Só não contava com esse verdadeiro batom na cueca.