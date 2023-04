O medo e a incerteza

Nossas dúvidas são traiçoeiras e nos fazem perder aquilo que poderíamos ganhar pelo simples medo de arriscar.

Todos sentem medo. A origem de todos os medos é o desconhecido. Todos os temores que você é capaz de listar, tem a ver com a incerteza, com o fato de não saber o que acontecerá em seguida.

Quanto mais incerto o futuro, mais há o que se temer. Tudo pode começar com a visualização do futuro que você deseja e terminar com a concretização do futuro que você imaginou.

Você pode vencer os medos prestando atenção nas coisas das quais você tem controle, e não naquelas que você não pode controlar.

Todo medo tem a ver com a incerteza, com a incapacidade de se prever o futuro. E essa incerteza gera em nós um estado de negatividade.

E acontece que a negatividade gera medo. Todos tendemos a nos lembrar mais das coisas ruins do que das boas. Para a maioria das pessoas, por exemplo, as lembranças tristes da infância são mais fortes do que as lembranças felizes.

Essa tendência negativa foi programada em nossos genes. Há milhares de anos os acontecimentos eram muito mais negativos. Onde a maioria dos seres humanos morria cedo, animais selvagens por todos os lados, etc.

Fazia sentido prever resultados negativos, pois era provável que eles acontecessem. A tendência negativa era garantia de sobrevivência.

Por conta dos aprendizados da nossa história, vamos associando experiências negativas com estados emocionais, e na eminência de um novo acontecimento, olha o medo aparecendo novamente. Nosso cérebro é muito eficaz, e num momento de stress nossas decisões são pautadas nas experiências emocionais passadas. Isso quer dizer que se você teve experiências de sucesso em uma venda, em um relacionamento, terá grande chance de ser uma pessoa otimista. Agora se passou por situações estressantes, fracasso profissional, fracasso em um relacionamento ou alguma situação parecida, o sinal de alerta emocional será acionado, logo o aparecimento do medo é inevitável.

O pensamento negativo cria situações de incerteza e ansiedade. A tendência negativa não afeta apenas nossas memórias do passado, mas influencia a maneira como vemos o futuro.

O que fazer? Treinar a mente para pensar positivo, focar nas soluções e não nos problemas. Se todo problema tem solução, quando ele surgir não há com o que se preocupar, basta ir em busca de solucioná-lo.

Até a próxima.