O pão e circo

Em cartaz, a mais nova atração circense em Brasília, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar os atos de 8 de janeiro. Vai ser um Deus nos acuda, como todas as outras CPI’s, justamente por conta da persistente polarização política em que o Brasil está mergulhado desde 2013.

Na última CPI, a da COVID-19, o mesmo enredo polarizado se verificou: De um lado, opositores do então governo Bolsonaro como os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Renan Calheiros (MDB-AL) e Randolfe Rodrigues (REDE-AP), e do outro a tropa de choque do governo, os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Jorginho Mello (PL-SC), atual governador catarinense entre outros exibiam um show de horrores ao vivo pela televisão.

CPI é igual luta de boxe: a gente sabe como começa, mas não como termina, e pode acontecer de tudo: desrespeito, acareação, xingamento, dedo em riste e até mesmo revelações bombásticas. Por isso é tão interessante para o público e, também por isso, muito desinteressante para o atual governo que sabe que a CPMI vai roubar as atenções do Congresso e do povo, relegando para um segundo plano as análises de projetos importantes para a nação como o do novo arcabouço fiscal e o da reforma tributária.

Até que Lula se empenhou para que a CPMI não acontecesse, mas depois de o presidente assistir atônito o responsável por seu Gabinete de Segurança Institucional passear tranquilamente entre os vândalos, teve que mudar de ideia e acenar para sua base (que é pequena, diga-se de passagem), que, em vez de impedir sua criação, o caminho a seguir seria o de ocupar posições estratégicas dentro da CPMI, tais como a presidência e a relatoria.

A comissão parlamentar, vamos combinar, não é necessária, já que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal já investigam o fato, presididos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Contudo, esses mesmos organismos não gozam de credibilidade perante grande parte dos brasileiros, o que pode ou não ser sanado pela CPMI, se bem que, em se tratando de investigação parlamentar, a primeira vítima é a verdade.

Cada lado buscará apresentar sua própria verdade dos fatos. A direita, a versão de que os invasores dos prédios que abrigam os três Poderes são petistas infiltrados entre os manifestantes pacíficos e patriotas; a esquerda, a narrativa de que todos os manifestantes são fascistas e golpistas e que Lula é a única salvação em prol da democracia. Ambos estão errados, obviamente.

Espero que o circo passe logo. O pão já veio com o novo e turbinado “Bolsa Família”. Só que pão e circo são apenas distrações, cortinas de fumaça que não permitem ao povo ver os verdadeiros problemas da nação, que são o baixo crescimento de nossa economia, a não geração de emprego e renda, a falta de investimento em educação de qualidade, os graves problemas de infraestrutura que ainda precisamos superar. Enquanto estas questões não estiverem no centro das discussões dos parlamentares, continuaremos a ser só o “país do futuro”. Quanto ao presente, porém, só pão e circo mesmo.