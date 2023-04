Obras da MT-170 serão iniciadas após período de chuvas, afirma Wellington

As obras de asfaltamento da MT-170, antiga BR-174, serão iniciadas após o fim do período de chuvas. A informação foi confirmada pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), que tem tratado do assunto com o governador Mauro Mendes (União). O parlamentar lembrou que os recursos para a pavimentação e construção de pontes já estão disponíveis e muito deste dinheiro foi viabilizado por ele, quando era deputado federal. Fagundes foi o entrevistado desta quarta-feira (05.04) no programa Tribuna, da Rádio Vila Real FM.

O senador lembrou o histórico da MT-170, que foi federalizada há aproximadamente 10 anos. “Conseguimos isso há 10 anos, com um projeto. Eu consegui fazer uma emenda, liberar os recursos para fazer todos os estudos ambientais, os projetos e também a licitação, inclusive do Estudo de Componentes Indígena. Era um recurso expressivo à época e está depositado em uma conta específica”.

Com este recurso, a gestão estadual à época licitou a obra em seis lotes, sendo que em quatro deles foram definidas as empresas responsáveis pela pavimentação da rodovia. “Na época, o governo Pedro Taques entrou [em 2015] e suspendeu tudo. Isso trouxe um problema, porque com o dinheiro na conta, as obras não saíram”. Em 2021, a pedido de Mauro, o Governo Federal repassou o controle da rodovia para Mato Grosso.

Wellington ressaltou a importância da rodovia para Mato Grosso, que liga diversos municípios nas regiões Oeste e Noroeste do estado e que os problemas verificados, com os atoleiros na época de chuva, só serão resolvidos com o levantamento do chamado greide, que impede o acúmulo de água das chuvas, a pavimentação e a substituição de pontes.

Ele pontuou que a gestão estadual tem trabalhado na manutenção da rodovia, com equipes contratadas para minimizar os problemas. “O estado já assumiu toda a manutenção. Agora, é bom dizer, estamos em um período de chuva muito intenso e boa parte dessa estrada não tem o levantamento do greide, está enterrada. Quando vem a chuva, aquilo acumula muita água. Se tem trânsito de caminhão pesado, a possibilidade de criar atoleiro é muito grande”.

No total, serão mais de 270 km asfaltados e 23 pontes construídas. A rodovia foi federalizada em dezembro de 2008, para que o Governo Federal pudesse realizar a pavimentação. Como as obras não foram realizadas nesse período, o Governo de Mato Grosso solicitou que a rodovia voltasse para administração estadual e o Termo de Transferência da BR-174 foi assinado em 30 de dezembro de 2021.