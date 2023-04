Operação cumpre 7 mandados de busca e apreensão no combate ao tráfico doméstico

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), deflagrou na manhã desta quarta-feira (19), a sexta fase da Operação Impetus para cumprimento de sete mandados de busca e apreensão domiciliar em alvos denúncias do tráfico doméstico, que ocorrem dentro de bairros da cidade.

As ordens judiciais decretadas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) após representações da DRE são cumpridas no bairro Pedra 90, em Cuiabá. A DRE conta com apoio das equipes da Gerência de Operações Especiais (GOE), Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz) e Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) no cumprimento dos mandados.

A operação tem como objetivo o enfrentamento ao tráfico de drogas local, realizado em pequenos comércios de drogas (bocas de fumo), instaladas dentro de bairros.

Os locais foram identificados principalmente por meio de denúncias realizadas pela sociedade por meio dos canais de comunicação com a Segurança Pública, aliadas à investigação técnica da equipe da DRE.

“Denúncias, diligências, levantamentos e relatórios de investigação, são fundamentais para coleta de elementos que embasam a representação dos mandados de busca e apreensão domiciliar contra os alvos investigados, podendo assim trazer mais tranquilidade e segurança para sociedade que tanto sofre com a atuação do tráfico doméstico”, disse a delegada titular da DRE, Juliana Chiquito Palhares.