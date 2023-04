Operação integrada contra garimpo ilegal resulta na aplicação de R$ 1milhão em multas

Equipes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) encerraram nesta segunda-feira (17.04) operação integrada contra garimpo ilegal nos municípios de Novo Mundo, Matupá e Peixoto de Azevedo, com aplicação de multa de R$1 milhão e embargos.

A ação conjunta entre Sema, Agência Nacional de Mineração (ANM), Batalhão de Proteção Ambiental de Policia Militar, Batalhão de Polícia Militar de Sinop e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) teve início no dia 10 de abril, com objetivo de atender denúncias de crimes ambientais de lavras e extração de minério de ouro sem títulos e anuência do órgão federal competente.

A ação também apurou denúncias de instalação e operação sem licenciamento ambiental; operação em desacordo com legislação; danos em área de preservação permanente; descumprimento de embargos e monitoramento de empreendimentos licenciados/autorizados.

Além da autuação e embargo, foram apreendidos quatro tratores retroescavadeiras, um conjunto de motor estacionário, um britador e dois moinhos. Também, nove motores diesel estacionários acoplados a bomba d’água foram inutilizados.

Os pontos da operação foram planejados após denúncias na Sema e solicitação da ANM, com cruzamento de imagens de satélites de alta resolução e base de dados do órgão ambiental.