Operação Lei Seca | Duas pessoas são presas e 38 veículos removidos

A 37ª edição da Operação Lei Seca 2023, realizada na madrugada quinta-feira (13.04), na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, resultou na prisão de dois motoristas por embriaguez ao volante, autuação de 41 veículos e na remoção de 38 deles, sendo 36 carros e duas motocicletas, em razão de irregularidades.

De acordo com balanço de produtividade, na ação integrada foram fiscalizados 132 veículos e realizados 135 testes de alcoolemia. Também foram confeccionados 47 Autos de Infração de Trânsito (AITs), dos quais cinco foram aplicados por condução de veículo sob efeito de álcool.

Houve ainda a emissão de duas AITs por direção do carro ou moto sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 21 por condução de veículo sem registro ou não licenciado, entre outras.

Sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), essa edição contou com a participação do Batalhão de Trânsito (BPMTran); da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran); do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT); Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e do Socioeducativo.