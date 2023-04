Pais recebem orientações de segurança nas escolas municipais de Rondonópolis

A direção das escolas da rede municipal de Rondonópolis estão realizando reuniões com os pais e responsáveis sobre a segurança nas unidades. Ao longo desta semana, todas as escolas municipais vão debater sobre o tema e a equipe de profissionais assim como os pais e responsáveis pelos estudantes receberam orientações de cuidados necessários para garantir a proteção de todos no ambiente de ensino.

“Essa reunião é uma ação que nós já tínhamos decidido até como uma sugestão do prefeito José Carlos do Pátio e o coronel Osório reforçou para que a gente fizesse essa reunião e intensificasse para as escolas realizarem esse encontro com a comunidade escolar e a comunidade dos pais”, explicou a secretária de Educação, Mara Gleibe da Fonseca.

O projeto está acontecendo com a participação de representantes da Polícia Militar que estão ministrando palestras orientativas nas reuniões e realizando rondas durante os períodos de aula.

Durante os encontros também são apresentadas à comunidade as mudanças que estão sendo feitas e o planejamento das próximas ações a serem executadas visando intensificar a segurança como o processo licitatório para instalação de concertina nos muros e continuidade na implantação da vigilância eletrônica iniciado no ano passado.

Da mesma forma como limitar a entrada e saída de pessoas no ambiente e definição de horário específico para fazer atendimento ao público. “Foi uma opção dos diretores fazer um crachá de identificação dos pais e responsáveis. Também o agente de portaria vai ter relação do nome das crianças e dos responsáveis com ele”, acrescentou Mara.

A secretária aproveita para reforçar o pedido aos pais e responsáveis de fiscalizarem as mochilas e o material escolar dos seus filhos antes da ida para a escola, da importância familiar no processo de disciplinar e no monitoramento do conteúdo que as crianças acessam por meio dos eletrônicos. Assim como observar o comportamento e reportar ao colégio alguma mudança repentina, além de averiguar a veracidade as mensagens recebidas sobre o assunto, pois a maioria são Fake News.

“É um trabalho em conjunto família e escola que a gente precisa estar sempre em harmonia”, finalizou a gestora da Semed.