Páscoa mais barata | 7 dicas para economizar no almoço e nos ovos de chocolate

A Páscoa é um dos feriados mais comemorados no Brasil. Virou tradição presentear amigos, e as crianças já pensam nos ovos de chocolate meses antes da data.

No entanto, às vezes, a festa vira pesadelo. Isso porque os gastos com o doce e os presentes acabam sendo elevados. O ideal é pesquisar os preços pela internet antes de sair para os compras. Quando for escolher os produtos, é necessário ficar de olho nas variações de preços. É comum que ter diferença entre valores de loja por loja.

Dessa forma, o R7 separou sete dicas para economizar na Páscoa, que ocorre no próximo dia 9 de abril.

1. Faça um orçamento e escolha opções mais baratas

Assim como em qualquer ocasião que exige despesas, faça um orçamento com o que se pretende comprar e por quanto pagar. Dessa forma, gastos surpresas ou desnecessários tendem a não acontecer.

Além disso, é interessante escolher para a ceia alimentos que estão com preços menores. Por exemplo, repolho (-14,1%), pepino (-13,8%), abobrinha (-11%), peixe-pescada (-4%) e feijão preto (-2%).

Ao mesmo tempo, evite comidas que estão mais caras, como arroz (+14,3%) e batata-inglesa (+13,2%).

Os dados são referentes à inflação de preços no acumulado dos últimos 12 meses e foram levantados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

2. Prefira chocolate em barras ao invés dos ovos

Por mais que os ovos de Páscoa sejam mais característicos do feriado, as barras de chocolate são melhores para o bolso. Por motivos econômicos, os ovos tendem sempre a serem mais caros. Entenda aqui.

Enquanto chocolate em barra e bombons tiveram alta de 11,63% no último ano, o do chocolate e do achocolatado em pó aumentou 20,39% no mesmo período.

3. Ovos do mesmo tamanho, mas com preços bem diferentes

Há uma infinidade de fabricantes e tipos de ovos de Páscoa no supermercado, com qualidades semelhantes. Uma dica é escolher aqueles parecidos com o que queria comprar, mas que estão mais em conta.

Se quer economizar, evite as marcas de grife ou de lojas normalmente caras.

4. Compre antes ou depois do feriado

Quanto mais perto da Páscoa, mais os itens aumentam de preço. Esse é um fenômeno que ocorre todo ano, então vale a pena se antecipar.

Por outro lado, também acontece de as mercadorias ficarem mais baratas depois do feriado. Ou seja, atrasar o presente também pode ajudar com as contas.

5. Compre de produtores locais

Comerciantes locais costumam ter ofertas mais em conta. Pode ser um conhecido, um amigo ou um parente que vende doces. Os valores que eles praticam devem ser melhores que em grandes lojas, por exemplo.

6. Família e amigos dividem a conta

Juntar amigos e familiares em um amigo secreto temático é mais viável que adquirir chocolate para várias pessoas. Isso porque a quantidade de produtos que precisa comprar diminuirá.

Ainda, a ceia compartilhada pode ajudar. Nela, cada um leva um prato e ninguém é obrigado a pagar a conta inteira.

7. Não leve as crianças às compras

As crianças são quem mais se animam com o feriado. É difícil para uma jovem não se alegrar com a possibilidade de ganhar chocolates de presente.

Porém, levá-las ao supermercado nesse período do ano pode resultar em gastos maiores. Isso porque as crianças possivelmente vão pedir os ovos de Páscoa e as opções mais caras.