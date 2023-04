PC esclarece roubo e identifica receptadora do produto roubado

Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças (MT), recuperaram um celular produto de roubo e identificaram a receptadora do aparelho roubado.

O crime foi registrado no ano de 2022, ocasião em que dois homens em posse de uma faca, abordaram a vítima e mediante grave ameaça subtraíram o seu celular, avaliado em aproximadamente R$ 3 mil.

Durante as investigações os policias civis descobriram que o celular foi vendido a preço bem abaixo do valor de mercado, bem como a receptadora é da cidade de Israelândia, no Estado de Goiás.

Conforme apurado, a investigada possui passagens criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. A mulher foi interrogada pela equipe da Derf-Barra do Garças e assumiu os fatos.

O delegado que conduz o inquérito, Joaquim Leitão Júnior, explica que as investigações continuam para identificar os autores do roubo, e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos no crime.