“Pequena tartaruga ninja” | Menino ganha apelido dos pais ao nascer com casca nas costas

O pequeno James McCallum, da Flórida, nasceu com uma condição diferente que causa uma mancha escura, e com pelos, na pele — o NMC (nevo melanocítico congênito). Apesar da aparência da pele do bebê, segundo o DailyMail não se trata de uma lesão cancerosa. Aliviados com os esclarecimentos médicos, os pais o apelidaram carinhosamente de “pequena tartaruga ninja”.

De acordo com uma postagem da mãe de James, Kaitlyn, em seu Facebook, em abril passado, a condição é rara e deve ser monitorada. Ao tablóide britânico, a mãe do garoto, que hoje está com 18 meses, contou que a condição só foi percebida no nascimento do filho, não sendo detectada em ultrassons anteriores.

Ela relatou, ainda, que houve um crescimento rápido da lesão, que chegou a cobrir cerca de 75% das costas da criança. Entretanto, a realização de ressonâncias magnéticas atestou não haver crescimento de massa em seu interior.

Por haver risco de desenvolvimento de melanoma, tipo de câncer de pele que é considerado o mais agressivo, pela possibilidade de se espalhar pelos tecidos e órgãos próximos, os pais conversaram com dermatologistas pediátricos e cirurgiões plásticos. Com as conversas, eles optaram pela remoção do tecido.

Aos cinco meses e meio de vida de James foi realizada a primeira cirurgia, na qual os médicos removeram grande parte da pele sobressalente na região do pescoço, aumentando sua mobilidade e possibilitando ao bebê deitar-se com as costas no colchão — coisa que, segundo Kaitlyn, James não fazia desde suas 8 semanas de idade.

Após três meses, ele foi submetido a mais uma cirurgia para retirada da pele restante da lesão.

Atualmente, James vem recebendo expansores de pele, que ajudam a expandir seu tecido e evitam o retorno do nevo. O procedimento envolve a colocação de duas estruturas, semelhantes a balões, nas costas da criança, nelas é injetado semanalmente um fluído que auxilia no crescimento da pele normal.

Os pais esperam que a condição de James esteja completamente curada a tempo do segundo aniversário do garoto, que acontece em agosto.