Plantas no apartamento: conheça 4 espécies que amam morar no banheiro

Ter plantas em casa pode trazer diversos benefícios para a saúde e o bem-estar, além de deixar o ambiente mais bonito e aconchegante. No entanto, nem todas as plantas se adaptam bem ao ambiente úmido e com pouca luz do banheiro.

Confira algumas das plantas que podem ficar no banheiro e trazer mais vida para esse espaço:

Jiboia

A jibóia é uma planta muito versátil e fácil de cuidar, que se adapta bem a ambientes úmidos e com pouca luz. Além disso, ela é capaz de purificar o ar, eliminando substâncias tóxicas e poluentes.

Orquídea

As orquídeas são plantas delicadas e sofisticadas, que podem trazer um toque de elegância ao banheiro. Elas se adaptam bem a ambientes úmidos e com pouca luz, mas precisam ser regadas com cuidado para não encharcar o substrato.

Espada de São Jorge

A espada de São Jorge é uma planta resistente e fácil de cuidar, que pode ser cultivada tanto em vasos como no chão. Ela é capaz de purificar o ar, eliminando substâncias tóxicas e poluentes, e pode ajudar a prevenir problemas respiratórios.

Bromélia

As bromélias são plantas exóticas e coloridas, que podem trazer um toque de originalidade ao banheiro. Elas se adaptam bem a ambientes úmidos e sombreados, e podem ajudar a purificar o ar, eliminando substâncias tóxicas e poluentes.