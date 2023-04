PM lança ‘Operação Tiradentes’ e intensifica policiamento nas ruas durante feriado em Rondonópolis

A ‘Operação Tiradentes’ foi lançada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (20) para intensificar o policiamento nas ruas de Rondonópolis e região durante o feriado alusivo ao ‘Dia de Tiradentes’, na sexta-feira (21). A ação segue até segunda-feira (24).

A Operação vai intensificar o policiamento ostensivo em bairros, zonas rurais e centros comerciais com o trabalho de abordagens, buscas e checagens e, consequentemente, prisões em busca da garantia da ordem e redução da criminalidade.

“A Operação tem como intuito reduzir os índices que foram registrado no mesmo período do ano passado e manter a sensação de segurança para a população e visitantes que estejam passando pela cidade neste feriado. Teremos um implemento de policiais através de jornadas extraordinárias e viaturas estarão sendo empregadas em pontos estratégicos na cidade onde estarão fazendo o patrulhamento nos locais onde foram feitos o levantamento do setor de estatística nosso. Então a população pode ter certeza que a Polícia Militar estará nas ruas, estará presente e podem confiar no nosso serviço” informa o Tenente Coronel Lauro Osório.