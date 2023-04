Polícia Civil prende jovem que usava casa abandonada para vender drogas em Rondonópolis

Um jovem, que comercializava entorpecentes em uma casa abandonada em Rondonópolis – MT, foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), na quinta-feira (20).

O suspeito de 18 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos um tablete grande e mais de 20 porções de maconha, além de uma balança de precisão.

Durante diligências, os investigadores identificaram o rapaz praticando o crime, no bairro Residencial Sítio Farias. O suspeito usava um imóvel abandonado, vizinho a sua casa, para ocultar as substâncias, bem como pulava o muro para poder buscar as porções no esconderijo.

Diante dos indícios, o jovem que completou a maioridade recentemente passou a ser monitorado, quando na tarde de quinta-feira (20), a equipe o avistou em atitude suspeita.

Ao se aproximar, foi percebido na casa abandonada sinais de escavação no solo, e no local haviam as porções e o tablete de maconha. Ato contínuo foi realizada a abordagem do suspeito, que acabou assumindo o crime.

O jovem foi conduzido até a Derf de Rondonópolis, interrogado e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça. Também foi representado pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva do mesmo.