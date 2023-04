Polícia Civil prende preventivamente homem que agrediu ex-companheira e descumpriu medida protetiva

Policiais da Delegacia Regional de Guarantã do Norte prenderam nesta quarta-feira (05) um homem de 35 anos, que teve a prisão preventiva representada pela Polícia Civil após descumprir, reiteradamente, medida protetiva e se aproximar da ex-companheira.

Em janeiro deste ano, a vítima, de 25 anos, procurou a Delegacia de Guarantã do Norte e relatou que seu ex-companheiro a agrediu com socos e empurrões depois de tê-lo questionado a respeito de uma possível infidelidade.

A Polícia Civil instaurou um procedimento e requereu medida protetiva à vítima, que foi deferida pela Justiça. Ocorre que, menos de um mês depois das agressões advertido de que o descumprimento da medida protetiva acarretaria prisão preventiva, o investigado continuou, insistentemente, enviando mensagens à vítima e passando em frente à residência dela diversas vezes.

Em outra ocasião, ela se deparou com o agressor dentro de um supermercado da cidade, que a encarou, e ao sair no estacionamento percebeu que seu carro não dava partida e viu fios cortados abaixo do volante. No fim do mês de março, o investigado voltou a enviar mensagens à vítima tentando um encontro entre ambos.

O delegado Waner Neves encaminhou representação à Justiça, com urgência, pela prisão preventiva do agressor, salientando que o comportamento do investigado resultou em três procedimentos policiais que apuram as condutas criminosas de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.