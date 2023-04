Polícia Civil procura sete criminosos de alta periculosidade que são autores de homicídios em Rondonópolis

A Polícia Civil procura por sete autores de homicídios qualificados, ocorridos nos últimos anos, em Rondonópolis. Considerados de alta periculosidade, os criminosos respondem, entre outros delitos, pelo homicídio de um empresário do shopping popular, morto em dezembro de 2022 e pelas mortes de pai e filha há dois anos, além de um duplo homicídio e uma tentativa cometidos a mando de um preso detido na penitenciária regional.

Informações que possam levar ao paradeiro dos criminosos podem ser encaminhadas à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis pelos telefones (66) 99994-5623/(66) 99911-3598 ou no disque denúncia da Polícia Civil – 197 ou 181. A identidade tem sigilo assegurado.

Luciano Palopoli Barros, de 37 anos, é um dos procurados que está com a prisão preventiva decretada por envolvimento em três homicídios ocorridos no final de novembro do ano passado. Duas pessoas foram assassinadas e uma sofreu uma tentativa de homicídio, todos ordenados por um criminoso que está preso na penitenciária da Mata Grande.

A DHPP apontou que E.S.B., de 27 anos ordenou de dentro da unidade prisional os crimes cometidos contra sua companheira, Bruna Andriele de Souza e outras duas pessoas. Conforme a apuração, ele teria descoberto que a companheira teve um relacionamento extraconjugal com as outras vítimas e, por não aceitar a suposta traição, ordenou os assassinatos.

Outro procurado pelas duas mortes e a tentativa de homicídio é Clarisvaldo de Moraes Freitas, de 30 anos. Ele foi o último a ser identificado nas investigações da DHPP como um dos executores dos assassinatos de Bruna Andriele e Marcos Gabriel Alves de Carvalho, além da tentativa contra uma terceira vítima. Clarisvaldo ficou preso na Mata Grande entre 2018 e 2021 por tráfico e associação para o tráfico de drogas e agora é procurado pelos homicídios.

Homicídio de pai e filha

Já Edresson Fábio Vieira Souza, de 28 anos, está com mandados de prisão preventiva pelo duplo assassinato de pai e filha ocorridos em fevereiro do ano passado. Giovana Martins de Sousa, de 15 anos, e Genival Ferreira de Souza, 40 anos, foram executados no dia 1º de fevereiro, no interior do estabelecimento comercial “LM”, no Conjunto São José 1. Dois homens armados efetuaram diversos disparos contra as vítimas.

Conforme a investigação da DHPP, dias antes de sua morte, Genival foi ameaçado por criminosos para que encerrasse as atividades de jogo do bicho na região, uma vez, que uma facção criminosa passaria a comandar todos as apostas no município. Os autores do crime foram identificados como Lucas Soares Dias e Edresson Fábio. Lucas foi preso em agosto passado, em Goiânia.

Edresson também foi identificado como autor do assassinato do empresário Jadson Ramalho de Oliveira, de 55 anos, executado no dia 31 de dezembro passado, dentro do shopping popular de Rondonópolis. A apuração da DHPP constatou que a motivação do crime tem ligação com o comércio de cigarros contrabandeados. Um grupo criminoso existente no município decidiu impor regras para a venda de cigarros e a vítima, que também vendia o produto, não cedeu às imposições e acabou sendo executada.

Outros três criminosos procurados são Alberto Adriano Ramos de Abreu, de 33 anos; Kayque da Silva Souza, conhecido como “Briga de galo” e Willian César de Arruda Batista, conhecido como ‘Bruxo’. Todos estão com mandados de prisão decretados pela Justiça pela tentativa de homicídio ocorrida em 12 de fevereiro deste ano. A Polícia Civil apurou que a vítima, de 27 anos, integrava uma facção criminosa e por ter infringido ‘normas’ da organização teve a morte decretada. No dia do fato, a vítima estava saindo de casa junto com sua mãe, quando dois homens armados entraram no quintal da residência e realizaram disparos contra o rapaz.

O sétimo procurado é Laércio Fernandes de Jesus Silva, de 27 anos. Ele foi apontado como autor do assassinato de Christian Nobuo Yano, que desapareceu na noite de 11 de junho do ano passado. Um corpo, que depois foi identificado como sendo da vítima, foi localizado dentro de um veículo Hyundai Creta incendiado, às margens do córrego Lourencinho, na BR-163. Imagens de câmeras mostraram o autor do crime saindo da casa da vítima com o Creta.