Polícia Civil recupera R$ 6 mil subtraído de vítima em compra de veículo pela internet

O valor de R$ 6 mil subtraídos de uma vítima de golpe na compra de uma motocicleta foram recuperados pela Polícia Civil, na quinta-feira (06), em uma ação conjunta da Central de Flagrantes de Barra do Garças e Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).

As diligências para recuperação do valor iniciaram após a vítima procurar a Central de Flagrantes de Barra do Garças, informando que havia caído em um golpe durante negociação de compra e venda de uma motocicleta anunciada por meio da rede social Facebook, em que depositou R$ 6 mil para o golpista.

Com base nas informações passadas, os policiais de Barra do Garças enviaram o comprovante de pagamento e as demais informações à equipe da DRCI, que com apoio do setor antifraudes da agência bancária, conseguiu o bloqueio do valor transferido pela vítima.

Após a recuperação, os policiais de Barra do Garças orientaram a vítima sobre as providências junto ao banco para ressarcimento do valor. Investigações seguem em andamento para identificar os golpistas.