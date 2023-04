Polícia Militar apreende motocicletas e detém condutores que se reuniam para praticar direção perigosa

A Polícia Militar de Rondonópolis- MT apreendeu na noite desta sexta-feira (31) seis motocicletas e deteve 10 pessoas que estariam realizando direção perigosa e obstruindo a via que passa em frente ao Parque de Exposições. Havia menores pilotando as motocicletas.

De acordo com o BO, os policiais foram informados que no local havia uma grande concentração de motoqueiros que estavam falando manobras, obstruindo a via e ainda fazendo muito barulho com os escapamentos das motos.

Eles foram até o local e vários motociclistas empreenderam fuga, alguns inclusive jogando as motos contra as viaturas.

Com o cerco, alguns foram detidos e levados a 1ª Delegacia de Polícia.