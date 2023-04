Polícia Militar desarticula quadrilha e recupera caminhonete roubada

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam seis homens, com idades entre 19 e 49 anos, pelos crimes de formação de quadrilha e roubo, na madrugada deste domingo (23), em Várzea Grande. Com os suspeitos, a PM recuperou uma caminhonete e ferramentas roubadas.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 4º BPM recebeu informações sobre um veículo que teria sofrido um acidente, na região do Capão do Pequi. Segundo a denúncia, os suspeitos que ocupavam o automóvel teriam realizado um roubo a uma empresa, no bairro Cristo Rei, horas antes.

Os policiais militares se deslocaram ao local do acidente e não encontraram ninguém. Ao retornarem ao Batalhão, encontraram o proprietário do veículo, afirmando que teria emprestado seu carro para algumas pessoas. Ao ser questionado sobre o roubo, disse não possuir envolvimento e apresentou dados dos suspeitos que teriam locado o carro.

Ao entrar em contato com os suspeitos, foi identificado que eles estariam na Central de Flagrantes de Várzea Grande, realizando registro do acidente. As equipes policiais foram até o local e deram voz de prisão à dupla. Em seguida, os suspeitos indicaram a localização do restante dos integrantes da quadrilha.

Em continuidade as diligências, os policiais do 4º BPM foram até uma residência no bairro Capão do Pequi, onde dois suspeitos foram localizados, sendo um deles detido após tentativa de fuga. Perguntados sobre o roubo à empresa, confirmaram participação, porém disseram que a caminhonete e demais objetos roubados estavam sob posse de um outro criminoso, indicando a localização dele.

Na sequência, os militares se deslocaram até o bairro Bonsucesso e encontraram os demais suspeitos, que não resistiram à abordagem. Com um deles, a PM encontrou a chave da caminhonete. Ao serem questionados sobre a localização do veículo, disseram que o carro estava no cemitério da Praia Grande, para onde os policiais foram e encontraram o automóvel, bem como uma caixa contendo ferramentas levadas no roubo.

Diante da situação, todos os seis suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais providências. Os proprietários da empresa roubada também se deslocaram e realizaram a recuperação do automóvel e dos objetos.