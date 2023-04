Polícia Militar prende suspeito de homicídio em flagrante

Policiais militares do 18º Batalhão prenderam em flagrante um homem de 47 anos suspeito pelo homicídio que vitimou Jesus Hernesto Mata Narvaez, de 42 anos, em Pontes e Lacerda. O suspeito foi preso no local do crime, na noite desta quinta-feira (20.04).

Por volta de 19h50, a equipe do 18º BPM recebeu denúncias via 190 sobre dois homens que estariam brigando no terminal rodoviário da cidade. De imediato, os policiais militares se deslocaram e encontraram a vítima ferida por golpes de faca, sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que confirmaram o óbito do homem.

Em seguida, os policiais encontraram testemunhas, que afirmaram terem visto a vítima e o suspeito começando uma discussão, momento em que o agressor teria retirado uma faca de sua cintura e desferido golpes na região do tórax da vítima.

Os policiais militares iniciaram diligências e encontraram o suspeito nas proximidades do local do crime. O homem estava sentado perto de um ponto de táxi e carregava a faca utilizada no crime. Ao ser abordado pela PM, confessou o homicídio e não resistiu à prisão.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado para o Cisc de Pontes e Lacerda, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.