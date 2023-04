Polícia Militar prende três suspeitos por tentativa de homicídio, apreende drogas e armas

Três homens foram presos em flagrante por policiais militares do 6º Batalhão, na madrugada desta sexta-feira (14), por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecentes, no município de Cáceres .

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma espingarda cano duplo calibre 28, uma espingarda de pressão e mais 80 porções de substância análogas à pasta base de cocaína. Os militares receberam informações da localização de quatro homens suspeitos na tentativa de homicídio contra um homem, de 26 anos, no bairro Jardim das Oliveiras.

A vítima relatou que estava em casa quando foi surpreendida pela quadrilha, que efetuou diversos disparos de arma de fogo. O homem, que foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), reconheceu um dos autores do crime e repassou o endereço da quadrilha.

Diante das informações, os militares saíram em diligência e se depararam com quatro homens em uma casa, que ao perceber a presença da polícia, fugiram pulando muros das residências vizinhas.

Durante a fuga, um dos suspeitos atirou contra os militares, que revidaram a agressão. Ele foi baleado e levado por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Outros três suspeitos foram localizados. Na casa em que eles estavam, foram encontradas duas espingardas, munições e uma sacola contendo 78 porções de cocaína, além de outros três pedaços do mesmo entorpecente. Os suspeitos e o material ilícito apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

