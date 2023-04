Polícia Penal apreende celulares, chips, drogas e drone na Mata Grande

Diversos aparelhos eletrônicos, celulares e drogas foram apreendidos por policiais penais nesta quarta-feira (12), na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia, conhecida como Mata Grande, em Rondonópolis. Na tarde desta última terça-feira (11), também houve a captura de um drone que sobrevoava a unidade prisional.

De acordo com o diretor da Mata Grande, Ailton Ferreira, os materiais ilícitos foram encontrados durante a deflagração da Operação Revista. Na ação, os agentes localizaram sete aparelhos celulares, 25 chips, uma carcaça de aparelho celular, dois fones de ouvido e quatro porções de substância análoga à maconha.

Quanto ao drone, o diretor informou que o aparelho estava em sobrevoo e se aproximava do raio “3 SD” da unidade prisional quando foi observado pelo policial que estava de sentinela na Torre “3”.

Imediatamente, conforme Ailton Ferreira, o servidor comunicou o fato à equipe em terra passando as coordenadas do objeto. “A equipe de policiais imediatamente foi à captura do aparelho e lograram êxito na apreensão do drone”, informou.

Conforme ele, os policiais penais têm intensificado as medidas de segurança no presídio no sentido de coibir a entrada destes ilícitos. “Todas as torres são ativadas com sentinelas 24 horas, que além de possuírem grande perícia visual, estão fortemente equipados com armas de longo alcance e rádios comunicadores”, informou.

Além disso, a direção tem buscado colocar obstáculos como barreiras de contenção, telas de arame de aço galvanizado em todo perímetro do raio 4 dificultando sobremaneira o recolhimento de qualquer material lançado intramuros.