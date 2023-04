Politec procura familiares de vítima para liberação de corpo

A Gerência Regional da Politec de Sorriso busca por familiares de um homem identificado como Valdemar Alves de Oliveira, de 38 anos, para dar seguimento ao processo de liberação do corpo.

A vítima é natural do município de Lima Campos, no Maranhão, e teve o óbito registrado no município de Lucas do Rio Verde, no dia 22 de abril. O corpo foi encaminhado para o IML da unidade regional para a realização de necropsia e identificação.

A Gerência Regional da Politec de Sorriso está localizada na Rua Rio de Janeiro, Lote 41-EF-1 , Bairro Benjamin Raiser – Sorriso.

Contato para informações: (66) 3544-4358