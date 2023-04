Precisando ingerir Vitamina C? Aqui estão alguns alimentos que podem te ajudar

A Vitamina C funciona como um poderoso antioxidante no corpo e desempenha papéis importantes na função imunológica, na produção de neurotransmissores, na síntese de colágeno e muito mais. Consumi-la em sua alimentação diária pode ajudar na síntese de colágeno, tecido conjuntivo, ossos, dentes e pequenos vasos sanguíneos.

Confira, abaixo, alguns dos alimentos que são ricos em Vitamina C:

Acerola

Apenas meia xícara de acerola fornece 825 mg de vitamina C ou 916% do VD (7, 9). Essa fruta é uma rica fonte de polifenóis, ou micronutrientes encontrados nas plantas. Eles também são ricos em vitamina C, conferindo-lhes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Pimenta malagueta

A pimenta verde conta com 109 mg de vitamina C, ou 121% do VD. Em comparação, uma pimenta vermelha fornece 65 mg ou 72% do VD. Além disso, também há evidências de que o consumo de pimenta vermelha quente pode diminuir a mortalidade.

Goiabas

Uma única goiaba contém 125 mg de vitamina C, ou 138% do VD. Um estudo de 6 semanas envolvendo 45 pessoas jovens e saudáveis ​​descobriu que comer 400 gramas de goiaba descascada por dia, ou cerca de 7 pedaços dessa fruta, reduziu significativamente a pressão arterial e os níveis de colesterol total.

Groselha

Meia xícara de groselha preta contém 102 mg de vitamina C ou 113% do VD. Os flavonoides antioxidantes, conhecidos como antocianinas, conferem a eles sua cor rica e escura. Estudos demonstraram que dietas ricas em antioxidantes, como vitamina C e antocianinas, podem reduzir o dano oxidativo associado a doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas, câncer e doenças neurodegenerativas.