Prefeito dialoga sobre demandas do Transtorno do Espectro Autista

O município de Rondonópolis está buscando atender aos moradores com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Entre as ações o prefeito José Carlos do Pátio recebeu vereadores, equipes das secretarias de Saúde e Educação e munícipes para dialogar sobre ações voltadas para esse grupo. A reunião ocorreu na Prefeitura na tarde desta quinta-feira (20).

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Izalba Abulquerque, Rondonópolis possui dois locais para atender pessoas com a TEA, o Centro de Reabilitação Nilmo Júnior e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil, além de uma neuropediatra.

“O autismo é algo novo pra todos nós, até para as políticas do SUS nós não temos programas voltados especificamente para o autismo. Então estamos todos aprendendo junto. Nós temos hoje no município o CAPS infantil, temos o Nilmo Júnior que atende essas crianças”, explicou Izalba.

Para o chefe do executivo municipal a reunião é mais um momento para ouvir as reivindicações da Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (ARPTA), pais e responsáveis por crianças no espectro e toda comunidade em busca de compreender melhor as necessidades, encontrar soluções para aperfeiçoar a estrutura de atendimento no município e consequentemente garantir melhoria da qualidade de vida do grupo.

A proposta de criação de um centro exclusivo para atendimento de pessoas com TEA apresentada pela vereadora Marildes Ferreira vai ser estudada com total dedicação por parte da equipe de saúde verificando a viabilidade da criação. “Com certeza tudo que for para melhorar o diagnóstico, o tratamento das pessoas com Transtorno de Espectro Autista nós vamos fazer”, garantiu Albuquerque.

A presidente da ARPTA, Rafaela Virgínia, agradeceu a busca por soluções para o atendimento das demandas desse grupo que está aumentando a cada ano desde a inclusão na área de educação enquanto aluno como na saúde por meio de tratamento com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e outros profissionais.

“Hoje eu estou muito feliz como presidente porque nós estamos sendo ouvidos, estão ouvindo as nossas demandas e a criação desse centro de diagnóstico ou tratamento é uma resposta pra todos os chamados dos pais responsáveis dessas pessoas, jovens e adultos”, pontuou Virgínia.