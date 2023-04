Prefeito recebe reitora da Unemat e cobra instalação do Campus definitivo em Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio recebeu na manhã desta quinta-feira (13) em seu gabinete no Palácio da Cidadania a reitora e presidente do Conselho Universitário da Unemat, professora doutora Vera Maquea, bem como uma comissão administrativa da instituição, liderada pelo deputado estadual Sebastião Resende, onde o prefeito deu um prazo e cobrou a instalação do Campus em definitivo em Rondonópolis.

À comissão da Unemat, o prefeito elencou os investimentos realizados pela gestão na área construída para abrigar a instituição, e disse que continua investindo pesado no local com a instalação de equipamentos, rede de energia elétrica; está construindo uma praça com área de lazer ao lado, e se comprometeu a ajudar ainda mais a instituição, desde que a mesma instale definitivamente o Campus em Rondonópolis, com sede administrativa, reitoria etc., e o mesmo deixe de ser apenas uma unidade avançada do Campus de Alto Araguaia (MT).

Depois de muita luta por parte da população, a Unemat chegou a Rondonópolis em 2017 e hoje abriga cerca de 700 alunos nos diversos cursos oferecidos. Ainda na reunião, a reitora anunciou a instalação de mais um curso de graduação em arquitetura e urbanismo na cidade que, como o curso de Direito e Engenharia Civil, são custeados com emendas parlamentares do deputado Resende. Os demais é a prefeitura quem custeia com recursos próprios.

Todavia, uma das exigências apresentadas pela reitora diz respeito a imediata cessão documentada da área para a instituição em regime de comodato, para posteriormente tentar viabilizar a instalação do Campus definitivo na cidade.

O prefeito foi enfático e repassou à reitora e à comissão da Unemat, estabelecendo um prazo limite até o mês de julho para a instituição decidir, se instala ou não o Campus. Caso contrário, ele sai do projeto e vai instalar no local, uma escola municipal que funcionará em regime integral e que deverá atender a uma enorme demanda de alunos carentes da região.

“Eu já fiz mais do que a minha obrigação”, disse Pátio justificando que educação superior nem é responsabilidade do município; mas como ele prioriza a educação como uma importante ferramente de transformação social, fez um esforço enorme, através de uma parceria público-privada, bem como investimentos com recursos próprios para construir as instalações e os 11 blocos existentes no projeto.

A comissão da Unemat inclusive, reconheceu que depois de Cáceres, cidade que abriga a sede administrativa da instituição, Rondonópolis foi, entre as treze cidades onde a universidade está instalada, a que mais investiu em estrutura física adequada para o pleno funcionamento da instituição.

O prefeito inclusive falou da boa relação com o governador Mauro Mendes e sugeriu que a comissão se reunisse com o gestor estadual, bem como, com o Conselho Universitário para definir a instalação do Campus na cidade. Ele garantiu que se o Campus da Unemat for instalado definitivamente em Rondonópolis, ele fará de tudo para continuar apoiando, inclusive com recursos próprios ou ainda através de parcerias com a iniciativa privada, o pleno funcionamento da instituição.

Na verdade, o sonho do prefeito é que a instituição se instale definitivamente na cidade e abra um curso de medicina para atender as demandas da cidade e região. Pátio revelou que esteve em Brasília (DF) recentemente onde se encontrou com o ministro da Educação Camilo Santana e falou sobre a demanda da cidade, quanto a melhorias no campus da UFR, relativas ao curso de medicina ali oferecido, tendo se comprometido até em doar uma área nos fundos do Campus para instalar um Laboratório/Hospital Universitário. A propósito, conforme o prefeito, o ministro está sendo aguardado para uma visita à cidade no próximo dia 28.

No entanto, como dito, a reitora ficou de levar a questão para apreciação do Conselho Universitário, bem como ao governador, e dentro de alguns dias, trazer uma resposta ao prefeito, que enfatizou: “eu não posso ficar esperando indefinidamente que a direção da Unemat protele a instalação do nosso Campus definitivo. Já investimos muito para trazer a Unemat para a cidade, mas preciso de uma contrapartida, também definitiva! Até aqui teve muita conversa e pouca ação prática! Se eles resolverem instalar o Campus aqui até a data que eu determinei, tudo bem; eu continuo ajudando e vou fazer o que puder para ajudar. Caso contrário, eu vou pensar nos meus pequenos (crianças) e vou instalar no local uma escola municipal em período integral”, assegurou o prefeito.