Prefeito se reúne com caciques e atualiza ações e obras na reserva Tadarimana

O prefeito José Carlos do Pátio se reuniu na manhã desta quarta-feira 19 de abril, “Dia Nacional do Índio”, quando se comemora o dia nacional dos povos originários indígenas do Brasil, e aproveitou para dar andamento à primeira reunião com a comunidade indígena realizada no dia 24/03, onde foram apresentadas demandas que foram apreciadas e dados respectivos encaminhamentos para confecção de projetos técnicos arquitetônicos e executivos para serem encaminhados à licitação.

Diversas pastas da administração direta como: Sinfra, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Agricultura, Promoção Social, Ciência e Tecnologia e até de Receita, participaram da reunião e cada uma a seu tempo, apresentou as respostas e atualizou as ações que já estão sendo desenvolvidas para o pleno atendimento das demandas.

Além da aldeia central da reserva Tadarimana, cujo cacique Cícero Kuduropa foi recém-eleito em 1º de abril; pelo menos outros oito caciques das aldeias: Divisa, Pogojare, Praião, Pobóre, Jurigue, Aremê Ewororo, Jokúria, e Piebaga, prestigiaram a solenidade, onde ouviram as respostas de ajuda do prefeito às comunidades indígenas da região.

INÍCIO DAS TRATATIVAS

Na primeira reunião acontecida no final de março passado, os líderes indígenas capitaneados pelo então cacique Marcelo Koguiepa, apresentaram algumas demandas para serem atendidas na aldeia central e nas diversas outras aldeias da reserva Tadarimana.

Segundo os levantamentos realizados, além da aldeia central, pelo menos outras 11 comunidades compõem a “Reserva Tadarimana”, que concentra 12 aldeias, com 190 famílias e cerca de 670 pessoas.

Apesar de não ser uma obrigatoriedade do município e sim do Governo Federal manter e cuidar das demandas indígenas, o prefeito local tem um olhar especial muito voltado ao social, aos trabalhadores urbanos e rurais; e às comunidades minoritárias e povos originários (índios).

Por isso ele tem puxado para si a responsabilidade de atender as comunidades indígenas localizadas no município, levando educação e atenção a saúde, além de investimentos em infraestrutura na aldeia central onde já construiu uma escola com quadra poliesportiva coberta; uma unidade de saúde, e criado condições operacionais para o desenvolvimento da agricultura familiar pelas comunidades, entregando um trator com equipamentos agrícolas completos para o plantio de milho e mandioca; construiu uma farinheira (fábrica de farinha) e tem dado suporte na qualificação profissional com o oferecimento de diversos cursos profissionalizantes para homens e mulheres, que incluem o curso de artesanato para os indígenas aprenderem fazer penas artificiais e utilizarem nos seus trabalhos manuais; confeitaria tradicional; artesanato em cerâmica e inclusão digital entre outros.

O prefeito também tem investido forte na implantação de um sistema de rede de abastecimento de água potável para a aldeia central e demais aldeias circunvizinhas, perfurando poços artesianos, e se comprometeu em reconstruir a ponte que liga a Aldeia Tadarimana ao Distrito de Nova Galileia que ruiu com as chuvas e tem dificultado o acesso ao distrito.

Entre as demandas apresentadas, estão a reforma/ampliação da ESF da Aldeia Tadarimana Olívio Kodo Kodo; bem como a reforma e readequação de algumas falhas deixadas pela construtora, cujo projeto técnico deverá estar concluído e orçado dentro dos próximos 15 dias. Além disso, o prefeito autorizou a otimização e aumento da frequência do médico na aldeia, bem como, a visita diária de um dentista, que vai atender não apenas a aldeia central, mas as 11 demais aldeias da reserva, na forma de marcação antecipada dos atendimentos por aldeia, cujos indígenas serão transportados por um veículo da prefeitura, levados até a Tadarimana, feitos os procedimentos odontológicos, e em seguida no final da tarde, levados de volta às suas aldeias de origem.

O prefeito assinou a autorização de serviço para a licitação das obras de urbanização da aldeia central, que vão desde a construção do “Baito”, que é um espaço religioso sagrado para os índios Boe-Bororo, e onde eles cultuam suas tradições ancestrais religiosas, e pelo qual solicitaram prioridade ao prefeito.

No entanto, as obras vão contemplar ainda a reforma e ampliação da Escola, a ESF, reparos na arquibancada da quadra, construção de um campo de futebol com arquibancada e iluminação de Led, uma praça com área de lazer, com academia popular e playground, quadra de areia, paisagismo, instalações elétricas e alguns serviços complementares, tudo a um custo inicial previsto de R$ 3.850.733,29.

LUTO

Infelizmente esse ano, o 19 de abril não será comemorado com festividades na reserva Tadarimana, pois a comunidade está de luto pelo falecimento recente da irmã do cacique Bosco, e pelos seus costumes ancestrais, por pelo menos três meses, não se comemora nada na reserva.

Ainda assim o cacique Cícero Kuduropa da aldeia Tadarimana, falou a imprensa e agradeceu ao prefeito por tudo que ele tem feito para a sua comunidade. “Hoje estamos aqui na prefeitura no gabinete a convite do prefeito para alinharmos alguns projetos que estão vindos por parte do prefeito, que já vem trabalhando com nós há muito tempo. Ele já fez bastante construções na nossa terra indígena Tadarimana e hoje, nós vamos alinhar de novo para vir novas construções”, disse o cacique.

Kuduropa chegou a parabenizar o prefeito pela proximidade com o presidente Lula e se disse confiante que o governo federal vai viabilizar bastante melhorias para a aldeia.

COBROU MAIS RESPEITO

O prefeito iniciou a sua fala cobrando mais respeito aos povos e a questão indígena do Brasil, e citou o caso dos índios Yanomamis de Roraima, onde as suas terras têm sido invadidas por garimpeiros, madeireiros e grileiros.

Pátio inclusive explicou que a reunião de hoje (19), não era apenas uma solenidade festiva, mas a continuidade de uma pauta de trabalho de políticas públicas com as comunidades da Reserva Tadarimana. Ele quis saber como estavam os andamentos das demandas apresentadas na reunião do mês de março, e cobrou celeridade no atendimento a saúde (médico e dentista), as ações do projeto da agricultura familiar, o abastecimento de água (poços artesianos), caixa d’água e rede de distribuição para as aldeias, reforma da escola e urbanização da aldeia, entre outras.

O prefeito fez questão de explicar que apesar de não ser obrigação do município, ele vai continuar a prestigiar e ajudar os nossos indígenas, oferecendo as mesmas oportunidades que o cidadão urbano e rural tem, aumentando os indicadores sociais das comunidades indígenas do município. “Aqui a gente trata bem os nossos irmãos indígenas. A prefeitura tem investido e vai investir mais ainda para oferecer qualidade de vida e cidadania a estes nossos irmãos”, afirmou o prefeito.

Pátio inclusive adiantou que está construindo um parque ambiental na cidade, que vai levar o nome da etnia local “Boe Bororo”.

Ao final da reunião Pátio estabeleceu o dia 26 de maio uma sexta-feira, a partir das 14h, para uma nova reunião, onde já deverá ter acontecido a licitação para o início das obras de urbanização da aldeia Tadarimana, bem como, deverá ser apresentado o projeto de reforma/ampliação da ESF e ainda os reparos necessários na quadra e na escola, substituição da caixa d’água entre outros.