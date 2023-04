PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha durante abordagem em caminhão na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1 tonelada de maconha durante abordagem em um caminhão, na noite desta terça-feira (11), no km 48.0 da BR-163, no município de Itiquira (MT). Conforme informações da PRF foram apreendidos vários fardos de maconha que somam 1.200 quilos. Os fardos estavam escondidos junto com uma carga de grama. O motorista foi preso e deve responder por tráfico de drogas.

A ação foi feita durante policiamento ostensivo com o objetivo de coibir roubos e furtos de módulos de caminhões e cargas.

A PRF abordou o motorista do caminhão que estava estacionado em um local com pouca iluminação em atitude suspeita.

Conforme informações da PRF, durante a abordagem o condutor ficou nervoso e não soube explicar sobre a carga que transportava, a origem e destino.

Diante da situação, foi feita uma vistoria na carroceria do veículo.

Durante a fiscalização, a Polícia encontrou ocultados por baixo da carga de grama, diversos fardos de maconha.

O motorista assumiu que carregou o veículo com a droga em Dourados (MS) e tinha como destino Cuiabá (MT). O suspeito não informou quantos receberia pelo transporte do ilícito.

Após a constatação do entorpecente, foi dada voz de prisão ao condutor.

Todo o material apreendido e o motorista foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal para as providências que o caso requer.