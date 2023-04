Procon-MT capacita estudantes e lojistas sobre direitos do consumidor

A secretaria adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MT), Gisela Simona, explica que a intenção é fortalecer o Procon Municipal e promover a conscientização sobre as atribuições e importância do órgão de defesa do consumidor.“O Procon é o órgão responsável por intermediar conflitos entre os consumidores e fornecedores. Além de orientar sobre direitos e deveres e fiscalizar as relações consumeristas, também é responsável por promover a Educação para o Consumo. O Procon Estadual e os Procons Municipais trabalham juntos para defender os consumidores de Mato Grosso”, salienta Gisela.

Para a coordenadora do Procon de Colíder, Fernanda Soares, a visita dos servidores do Procon Estadual é essencial para fortalecer a parceria entre os órgãos e o trabalho desenvolvido em conjunto no município.

“Nossa intenção é fortalecer as ações do Procon em Colíder, capacitar os fornecedores e os atendentes da unidade municipal. Também aproveitamos para realizar palestra para os estudantes, que terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre direitos dos consumidores”, explica a coordenadora.

A programação inicia nesta terça-feira (25.04), às 19h, com palestra sobre “Adequação do Comércio Varejista ao Código de Defesa do Consumidor (CDC)”, no Centro Cultural Renan Dimuriez. No total, 60 fornecedores do município irão participar da capacitação, que será ministrada pela conciliadora de defesa do consumidor e secretária adjunta do Procon-MT, Gisela Simona, e pelo coordenador de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado, Ivo Vinícius Firmo.

As atividades prosseguem na quarta-feira (26.04), com reunião com o prefeito Hemerson Máximo, às 8h, na Prefeitura Municipal, e reunião com a promotora Graziella Salina Ferrari, no Ministério Público, às 9h. Às 10h, os servidores do Procon-MT realizam palestra sobre “Direitos Básicos do Consumidor” para alunos da Escola Municipal Fábio Ribeiro da Cruz.