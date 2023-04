Produção mundial de soja deve ficar em 370,7 milhões de toneladas

A produção mundial de soja na atual safra — 2022/23 — deverá totalizar 370,7 milhões de toneladas. Na temporada anterior, a produção foi de 357,1 milhões. Ou seja, a projeção é de crescimento de quase 4%.

A estimativa faz parte do relatório de abril do Sistema de Informação do Mercado Agrícola (Amis), órgão do G-20 para divulgar dados de oferta e demanda das principais commodities globais.

Em março, quando da divulgação do mais recente número, a previsão do Amis era de 382,3 milhões de toneladas de soja produzida em todo mundo no ciclo 2022-23. Queda de 11,6 milhões de toneladas na estimativa no intervalo de apenas um mês.

Menos soja na América do Sul

A revisão para baixo é, segundo o relatório deste mês, reflexo do forte corte na safra de grãos da Argentina, que sofre com a pior estiagem em 60 anos. Ainda na América do Sul, Brasil e Uruguai também deverão colher menos soja do que o indicado anteriormente.

Diferentemente do Amis, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indica produção global de soja um pouco mais elevada para a temporada 2022/23: 375,1 milhões. O Conselho Internacional de Grãos indica, por sua vez, safra de 369,80 milhões de toneladas.