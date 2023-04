Querência | Adolescentes são identificadas como autoras de mensagem de incitação a massacre

Duas alunas do 9º ano de uma escola de Querência (MT) responderão pelo ato infracional ao delito de incitação ao crime, após serem identificadas pela Polícia Civil, na quinta-feira (13), como autoras de mensagens referentes a massacres em redes sociais.

A identificação das menores de 14 e 15 anos ocorreu após a diretora da escola acionar a equipe da Delegacia de Querência sobre uma postagem em rede social feita pelas alunas.

Diante dos fatos, a equipe da Polícia Civil foi até a escola localizada em um assentamento em Querência, onde as menores foram identificadas e intimadas para oitiva na delegacia. Em conversa com o delegado Querência, Danilo Rodrigues, as adolescentes afirmaram que estavam apenas fazendo uma brincadeira.

O delegado instaurou procedimento na delegacia para verificação das condutas das menores e destacou que todas as denúncias que chegam à unidade estão sendo apuradas.

“A Polícia Civil está trabalhando e contamos com apoio dos pais e da sociedade por meio de denúncias ou outras informações. Todos os casos de possíveis massacres em unidades escolares da região serão apurados”, disse o delegado.