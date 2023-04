Rio de Janeiro e Buenos Aires despontam na preferência do viajante brasileiro em abril

O ano de 2023 promete ser o ano do Turismo no Brasil, especialmente pela quantidade de feriados prolongados: são 9 no total, quase o dobro em relação ao ano passado.

O mês de abril é ainda mais especial, pois reúne dois grandes feriados prolongados: A Páscoa, em 7 de abril (sexta-feira), e Tiradentes, em 21 de abril (também sexta-feira), ou seja, cenário ideal para planejar aquela viagem em família, com o grande amor, ou mesmo com aquele grupo de amigos especiais.

As cidades que mais devem receber turistas da CVC neste mês de abril são: Rio de Janeiro e Buenos Aires, que despontam na preferência do viajante.

Os destinos nacionais mais procurados para o feriado de Páscoa são:

Rio de Janeiro;

Balneário Camboriú;

Gramado;

Fortaleza;

Maceió.

No internacional, o ranking para a Páscoa tem:

Buenos Aires;

Lisboa;

Punta Cana;

Santiago;

Orlando.

Já para o feriado de Tiradentes, o cenário é muito parecido, ficando dessa forma no nacional: Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, Fortaleza, Porto de Galinhas e Salvador. No internacional, são os mesmos destinos observados na Páscoa, só trocando posições no ranking, sendo: Buenos Aires, Lisboa, Orlando, Punta Cana e Santiago.