Rodovias federais em MT terão restrições de tráfego durante feriado prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará, às 00h desta quinta-feira (6), a Operação Semana Santa 2023, que durará até às 23h59 do domingo (9). Durante os quatro dias de operação, o objetivo principal é garantir a segurança viária, mobilidade e a preservação de vidas nas rodovias e estradas federais que cortam o Estado.

Para prevenir acidentes durante a operação, a PRF implementará diversas ações, incluindo o enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, fiscalização de ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças e uso de telefone celular, entre outras.

Além disso, a PRF também promoverá atividades de educação no trânsito, que têm trazido excelentes resultados e engajamento dos usuários das rodovias.

Repetindo o que foi bem-sucedido em outras operações, a PRF estará presente em travessias de pedestres, terminais rodoviários e trabalhará na educação e conscientização de todos os atores de trânsito, como ciclistas, pedestres, motoristas, motociclistas e passageiros.

Restrições de tráfego nas rodovias em Mato Grosso

Para melhorar a segurança nas rodovias federais, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples. Não podem transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cuja peso e dimensões exceda qualquer um dos seguintes limites:

I – Largura máxima: 2,60 metros;

II – Altura máxima: 4,40 metros;

III – Comprimento total de 19,80 metros;

IV – Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

No período da Semana Santa, os dias e horários de restrição serão:

06/04/2023 (quinta-feira) – 16:00 às 22:00

07/04/2023 (sexta-feira) – 06:00 às 12:00

09/04/2023 (domingo) – 16:00 às 22:00

BR-070

Km Inicial: 161,4 (General Carneiro/MT)

Km Final: 752,3 (Cáceres/MT)



BR-163

Km Inicial: 517,4 (Várzea Grande/MT)

Km Final: 1.043,8 (Matupá/MT)

BR-364

Km Inicial: 176,8 (Pedra Preta/MT)

Km Final: 551,9 (Rosário Oeste/MT)

Orientações de segurança

A PRF ressalta ainda a imensa importância da adoção de medidas preventivas por parte dos motoristas. Tais cuidados, relacionados à conservação dos veículos e ao correto funcionamento dos itens de segurança, são fundamentais para a prevenção de acidentes e para preservação da própria vida e da vida dos demais usuários.

Entre os principais itens a serem observados para uma viagem segura, a Polícia Rodoviária Federal destaca:

– Planeje bem a viagem, veja pontos de parada, condições do tráfego e da via, previsão do tempo, etc;

– Verificação da pressão de todos os pneus e atenção à demanda de peso que o carro terá que carregar (bagagens e passageiros);

– Conferência do estepe. Caso haja alguma avaria, substitua-o para uso, caso necessário;

– Alinhamento e balanceamento;

– Equipamentos obrigatórios: todo veículo deve ter pneu estepe, triângulo, chave de roda e macaco dentro do porta-malas;

– Verificação do funcionamento do sistema de iluminação;

– Deixar a água do radiador no nível certo e o fluído do sistema de arrefecimento em dia;

– Revisão dos sistemas de amortecimento e freios;

– Verificação do prazo de validade do filtro e óleo do motor;

– Verificação de limpadores de para-brisa;

– Conferência do funcionamento da bateria;

– Conferência de mangueiras e correias;

– Documentação em dia. O veículo precisa estar com o licenciamento e IPVA com os recolhimentos devidos;