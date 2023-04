Rondonópolis | Comitê de segurança é criado para fortalecer monitoramento em escolas

A Prefeitura de Rondonópolis criou o Comitê de Apoio e Monitoramento de Segurança nas Unidades de Ensino com o objetivo de garantir maior segurança de alunos, professores e funcionários das escolas, além de prevenir a violência e o bullying. O comitê foi instituído pelo Decreto 11.473 de 13 de abril de 2023 e é formado por representantes da Secretaria Municipal de Educação, do Gabinete de Apoio à Segurança Pública, Procuradoria-geral do Município, das polícias Federal, Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vereadores e ainda, representantes da Associação de Pais e alunos.

O Comitê foi implantado pelo Município diante da necessidade de coibir todas as formas de violência no ambiente escolar e de se criar medidas de segurança com o objetivo de inibir ataques contra as unidades da rede municipal.

Ao Comitê caberá a responsabilidade de combater toda e qualquer forma de violência no ambiente escolar, somadas às ações necessárias para resguardar o convívio pacífico e seguro nas unidades de ensino, bem como criar ações planejadas e coordenadas, que busquem a aplicação de uma política contundente de segurança escolar, estruturada por um processo organizacional que ofereça vantagens de reação rápida às mudanças do ambiente escolar.

Compõem o Comitê de Apoio e Monitoramento de Segurança nas Unidades de Ensino, a secretária Municipal de Educação, Mara Gleibe da Fonseca, o coordenador do Gabinete de Apoio à Segurança Pública, Valdemir Castilho Soares, o delegado Regional da Polícia Civil, Thiago Damasceno, o delegado da Polícia Federal, Otávio José Lima de Oliveira, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel, Lauro Osório, o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fabrício Gomes Costa, pelo procurador-geral do Município, Rafael Santos de Oliveira e pelos vereadores Carlos Alberto Guinâncio e Reginaldo Santos.