Rondonópolis | Criança de 1 ano é levada às pressas ao hospital após ingerir cocaína

Uma criança de 1 ano e 2 meses precisou ser levada às pressas a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (peazinho), após ingerir pó de cocaína. O caso aconteceu neste sábado (15), no bairro Vila Rica, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO) de número 2023.103869, a mãe relatou que o filho começou a passar muito mal após colocar a mão suja com pó de cocaína na boca, ela deu leite para o menino com o intuito de ele melhorar, porém sem êxito.

A mãe ainda informou que os dedinhos do filho estavam sujos de um pó embranquecido e que momentos antes o esposo estava na companhia de um amigo fazendo uso do entorpecente e um pouco do pó caiu no chão.

Devido o filho não apresentar melhoras, a mãe pediu ajuda de uma comadre para levar a criança até a unidade hospitalar.

A Polícia Militar (PM) foi informada sobre a situação e se deslocou até o hospital.

O médico plantonista informou para a polícia que a criança chegou muito agitada, com febre e pupilas dilatadas e foi encaminhada para a Box emergencial, para receber as devidas medicações e cortar o efeito.

A comadre da mãe ficou no hospital acompanhando a criança e uma conselheira tutelar também esteve presente no local.

A mãe foi encaminhada a delegacia para se tomar as providências cabíveis.